Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 dicembre

Peggiora il rapporto tra Otello e Teresa, con lui sempre più nervoso dopo l'ennesimo litigio. Patrizio nel frattempo è particolarmente preoccupato per le scelte del fratello dopo aver saputo dell'incontro di Diego con Aldo.

Il figlio di Raffaele ha infatti capito che ad investire l'avvocato, vicenda per cui era anche finito in carcere, è stato Jacopo. Pur conoscendo la verità, però, l'idea di Diego pare essere quella di accettare la somma di denaro che Leone gli ha offerto in cambio del suo silenzio.