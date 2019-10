Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all'8 novembre

Diego è in carcere e Raffaele non riesce in alcun modo a dargli una mano. Si rivolge quindi a Franco per provare a scagionare suo figlio.

Provano insieme a capire di più sull'incidente occorso ad Aldo. Individuano un possibile colpevole: si tratta del padre di Maurizio.

Le loro indagini inizialmente non sembrano dare i risultati sperati, ma a poco a poco riescono a ricostruire quanto è davvero accaduto.

A quel punto Raffaele fa di tutto per convincere Diego ad accettare la strategia difensiva che hanno messo a punto per lui Niko e Ugo.