Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio

È tempo di festeggiare il Capodanno a Palazzo Palladini. Clima piacevole e gioioso, ma con qualche contrattempo e colpo di scena. Guido e Mariella potrebbero avere a casa due ospiti inattesi, Renato e Otello si ritrovano in un insolito veglione. E anche al Vulcano non tutto va proprio come previsto.

Intanto la presenza di Viviana in città mette a dura prova la ritrovata tranquillità di Filippo e Serena, che non capisce perché alla ragazza sia stato negato il lavoro. Tra Eugenio e Viola le cose non vanno bene, ed una telefonata di Aldo Leone peggiora la situazione. Ornella e Raffaele ne sono molto preoccupati.