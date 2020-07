Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 luglio

Cresce sempre di più l'intesa tra Susanna ed Eugenio, questo mentre Filippo e Serena sembrano essere sempre più distanti.

Intanto Silvia e Rossella sono sotto pressione per ragioni che non hanno a che vedere fra loro, ma è un nervosismo che le fa entrare in rotta di collisione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Eugenio sta facendo soffrire Viola: continua a mettere il lavoro al primo posto nella sua vita e lei lo sente come assente. Intanto Alberto crede di aver trovato il punto debole del magistrato.