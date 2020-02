Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 febbraio

Non sono fugati i dubbi sulle responsabilità di Marina: Alberto prova a gettarle fango addosso, mentre Fabrizio fa tutt'altro. Colpito dalle difficoltà della donna, compie nei suoi riguardi un gesto molto romantico. La sorprende molto., poi interviene il signor Ferri.

Riorganizzazione del Vulcano in vista, dato che Arianna e Andrea partono per il Madagascar per l'adozione.