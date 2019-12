Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 dicembre

Diego non accetta il patteggiamento in tribunale, nonostante i soldi offertigli da Aldo in cambio del suo silenzio. Quest'ultimo proverà a fare di tutto per incastrarlo, volendo evitare che venga incolpato suo figlio Jacopo

Intanto Clara, spinta da Angela e Susanna, si decide a denunciare Alberto, il quale inizia a mettere in atto una strategia per difendersi da quanto sta succedendo.

Difficile la situazione tra Andrea e Arianna. Lui prova a convincerla di partecipare al suo progetto di trasferirsi a Londra, ma lei è poco convinta.

Dov'eravamo: le puntate della settimana precedente