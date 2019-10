Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre

Settimana particolarmente intensa, quella alle porte, per i protagonisti di Un Posto al Sole.

Diego continua nella sua ossessione per Beatrice, e non riesce a starle lontano. Dopo essersi scontrato con Aldo finisce per sfogarsi con Raffaele.

Intanto Vittorio deve affrontare l'invadenza di Assunta.

Aldo parla con Beatrice di una decisione importante, che potrebbe imprimere una svolta al loro futuro.