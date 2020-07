Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio

Fabrizio è molto provato dalle tensioni al pastificio e ai Cantieri. Per ritrovare la serenità perduta, si affida alla vicinanza con Marina.

Intanto, Alberto è impegnato ad affrancarsi dal pericolosissimo boss Tregara. Ha la possibilità di rivedere Clara.

Serena e Leonardo vogliono andare insieme in Sicilia. Il ritorno a casa pare perfetto, per loro, per inaugurare insieme una nuova fase delle loro vite.