Un Posto al Sole 5000: la puntata speciale di venerdì 11 maggio 2018 (VIDEO)

Festa grande per 'Un Posto al Sole', che questa sera celebra i 5000 episodi della soap più longeva d'Italia con una puntata speciale, della durata di un'ora. Venerdì 11, infatti, la puntata avrà inizio alle 20:35. Ci saranno interessanti e imprevedibili ritorni dal passato. Gli attori di Un Posto al Sole hanno festeggiato in settimana mostrandosi con i cartelli che indicavano l'insperato traguardo: 5000 puntate. La prima puntata della soap andò in onda nell'ottobre del 1996, quasi 22 anni fa. Vi proponiamo lo spot messo in onda in questi giorni.