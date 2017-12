Un Posto al Sole, presto un ospite speciale: lo chef Gennaro Esposito

Con Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef campani più amati: parliamo del 47enne Gennaro Esposito, originario di Vico Equense, due stelle secondo la Guida Michelin, già giudice di Masterchef. In una lunga e divertente intervista a Vanity Fair lo chef Esposito si racconta, dalle origini ai successi odierni, e svela un particolare. "Sarò ospite di un Posto al Sole", spiega Esposito. Precisamente, lo chef sarà la guest-star della puntata del prossimo otto gennaio. "Non l'ho ancora detto a mia madre ma so che sarà felicissima", esclama lo chef. "Lei segue 'Un posto al sole' da venti anni". "Sul set si è creata fin da subito un'atmosfera familiare, parliamo di un'icona della televisione italiana". Nella puntata lo chef Esposito interpreterà se stesso e inconterà, nel bar Vulcano, il vincitore del reality 'Chef Parade', Patrizio, figlio di Raffaele.