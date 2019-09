Un Posto al Sole non andrà in onda venerdì 13: le ragioni

Settimana particolare per i fan di Un Posto al Sole. La nota soap di marca Rai giunta alla 23ma stagione, infatti, conterà quattro puntate anziché le canoniche cinque.

È venerdì 13 il giorno in cui il programma, di consueto in onda su Rai 3 a partire dalle 20.45, cederà il suo posto in palinsesto.

Il terzo canale della Rai trasmetterà dalle 20.30 la partita di pallavolo maschile Italia-Grecia, seconda sfida degli azzurri (dopo quella col Portogallo) nel Campionato Europeo 2019 che si gioca in Francia.

La puntata di Upas sarà comunque recuperata in un doppio appuntamento con la soap programmato per il lunedì successivo, 16 settembre.