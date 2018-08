Un Posto al Sole, la Rai dà l'ok per il rinnovo contrattuale

La Rai ha dato il via libera al rinnovo contrattuale per la produzione della fiction 'Un Posto al Sole'. La popolare soap-opera diventerà dunque una trasmissione cult, ancora più longeva nonostante i record già battuti. Il consiglio d'amministrazione della tv pubblica ha approvato il rinnovo all'unanimità: "Questo consente alla Rai di assicurarsi la prosecuzione di una fiction storica, che racconta con semplicità il quotidiano, con attenzione alle tematiche sociali", si legge in una nota Rai.