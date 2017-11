Set di Un Posto al Sole, come visitarlo il 14 dicembre 2017

Giovedì 14 dicembre alle 10:30 presso il CPTV RAI di Napoli ci sarà il prossimo tour sui set interni della soap. Per partecipare invia la tua domanda a lanotizia.unpostoalsole@rai.it indicando le generalità tue e del tuo accompagnatore (nome, cognome, data e luogo di nascita). I primi 25 nominativi che perverranno saranno invitati a partecipare alla gita e verranno avvisati con una e-mail con tutti i dettagli per l’incontro. Attenzione: Le e-mail possono contenere al massimo 2 nominativi e quelle incomplete saranno automaticamente eliminate. Riceveranno risposta SOLO i destinatari delle e-mail selezionate entro il giorno 27 novembre. "NON SONO AMMESSI MINORENNI! SE SARAI CONTATTATO PER PARTECIPARE E SEI IMPOSSIBILITATO A VENIRE, SEI INVITATO AD AVVERTIRE PER FARE IN MODO CHE QUALCUN ALTRO ABBIA LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE AL POSTO TUO".