La nuova regia di Un Posto al Sole non piace: "La soap doveva cambiare linguaggio"

Il cambio stilistico della regia di Un Posto al Sole, al via questa settimana, ha turbato gli spettatori, che hanno chiesto alla produzione della soap di tornare sui propri passi. Ecco la risposta della pagina ufficiale di Upas.

"Cari affezionati di UPAS abbiamo letto con grande attenzione tutte le vostre perplessità su i cambi stilistici che abbiamo fatto con l’inizio della nuova stagione. Sono estremamente utili per farci capire se e dove abbiamo fatto degli errori. Di una cosa siamo però sicuri: dopo più di venti anni dalla sua nascita la soap doveva cambiare il suo linguaggio. Quando siamo partiti in un’indagine di mercato in cui si domandava se si possedesse o meno un telefono cellulare la risposta della maggioranza era: “No, ho già una segreteria telefonica”. Il mondo è diventato letteralmente un’altra cosa. E’ cambiata la fiction e Un Posto Al Sole, che nei contenuti ha sempre raccontato la modernità, non poteva restare ferma nella sua forma. A partire da questa convinzione stiamo lavorando su di uno stile che terrà conto anche delle vostre perplessità in modo da trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione. Lo facciamo ogni giorno per offrire quello che noi pensiamo sia il meglio".