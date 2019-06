Ludovica Nasti dall'Amica Geniale a Un posto al sole: il suo videomessaggio

Dopo il grande successo internazionale ottenuto nei panni della piccola Lila, protagonista della serie evento HBO-RAI e TIMVISION ‘L’amica Geniale’ , prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in co-produzione con Umedia - diretta da Saverio Costanzo - e tratta dal Best Seller L’amica geniale, edito da Edizioni E/O, da mercoledì 5 giugno Ludovica Nasti entra a far parte del cast del daily drama Un posto al sole, in onda su Rai3.

“Un posto al Sole” mercoledì è in onda con un doppio episodio a partire dalle 20:26.

Nelle nuove puntate, Ludovica interpreta Mia, sorella minore di Alex (Maria Maurigi), la timida grafica fidanzata di Vittorio (Amato D’Auria). Mia ha una personalità molto combattiva ed è particolarmente legata alla sorella Alex, anche perché la madre e’ spesso assente per lavoro e il padre e’ sparito anni fa. Bisognosa di attenzioni e di affetto, Mia tormenta continuamente la sorella Alex e provoca intenzionalmente le persone con cui entra in contatto, per il gusto di suscitare il loro interesse. Scugnizza impertinente e ribelle, furba e irruente, Mia alla fine riesce a conquistare tutti con gesti e momenti di tenerezza inaspettati e e con la sua simpatia dirompente.

(il video è tratto dalla pagina facebook di 'Un Posto al sole')