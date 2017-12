Un Posto al Sole, novità nel cast: arriva Caterina Vertova

Caterina Vertova riparte da Un Posto al Sole, dopo aver lavorato con Giorgio Strehler e al cinema con Federico Fellini per poi approdare alle soap opera di successo come Commesse a Centovetrine.

Vertova ricoprirà il ruolo di una dark lady in Un Posto al Sole, pronta ad intrufolarsi nelle vite già tormentate di Roberto Ferri e Marina Giordano.

"È sempre affascinante entrare in punta di piedi in un quadro già completato come Un Posto al Sole. Mi è capitato di vedere la soap in passato, ma mai in maniera continua. È una di quelle soap che ti sembra di conoscere da sempre e questo è straordinario", spiega l'attrice intervistata da Vanity Fair.

NAPOLI

"Già alla prima telefonata avevo una gioia nel cuore. Non tanto per tornare in tv quanto per lavorare a Napoli. È una città che brulica di umanità e che mi commuove tantissimo. Una carezza in questo mondo così asettico e privo degli ideali di un tempo".