Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 25 febbraio all'1 marzo

Franco viene aggredito da Prisco e portato in ospedale. Ma più che per se stesso, teme per Angela e Bianca: ha paura che Prisco possa coinvolgerle nella sua vendetta. È per questo che Boschi accetta l'aiuto di Ciro.

Valerio fa di tutto per riconquistarla, ma Elena non ne vuole più sapere di lui.

Nel frattempo, Giulia incoraggia Adele ad allontanarsi da Manlio e dalle sue violenze domestiche, trovando una casa in affitto soltanto per lei.