Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 18 al 22 marzo

Niko e Susanna sono in ospedale con Adele, picchiata da Manlio. Quest'ultimo si chiude in terrazza e inizia a minacciare Giulia, Franco e Jimmy. Renato e Raffaele devono agire per provare ad evitare una tragedia annunciata: devono decidere se chiamare la polizia o meno.

Intanto, Cerruti non sopporta la ritrovata armonia tra Guido e Mariella.