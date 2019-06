Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 giugno

Michele è ostaggio di Mimmo. Notata la sua paura, prova a convincerlo a costituirsi: dopo il suo crollo proverà ad aiutarlo ma Otello e Silvia non sono d'accordo.

Marina intanto capisce di non essere troppo benvoluta nei cantieri, e soprattutto che è tempo di fare i conti col fatto che non è più giovane come un tempo.

Diego cerca di cogliere in flagrante Beatrice con Eugenio, convinto che abbiano una relazione. Dopo aver scoperto la verità, prova a riconquistarla. Niko intanto la spinge a confidarsi della sua vita sentimentale con lui.