Un Posto al Sole, anticipazioni dall'1 al 5 luglio

Mia, la sorellina di Alex (intepretata dalla protagonista di "L'amica geniale" Ludovica Nasti), con i suoi capricci mina l'intesa che si è creata tra quest'ultima e Vittorio. Anita vuole approfittare dell'occasione e si rimette in gioco.

Nel frattempo finalmente Raffaele riesce a convincere Diego a mettere da parte la sua ossessione per Beatrice e la sua vita sentimentale. In realtà però l'ex fidanzata del ragazzo sta vivendo una storia che non la rende felice.