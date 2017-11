Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 20 al 24 novembre 2017: Elena nei guai

Le anticipazioni delle puntate della settimana dal 20 al 24 novembre di Un Posto al Sole, in onda su RaiTre.

Lunedì 20 novembre

Problemi tra Elena e Andrea. Il fotografo non vuole collaborare con lei. La donna è chiamata a compiere una scelta importante. L'entusiasmo di Patrizio per il lavoro da chef al Vulcano sta scemando. Il giovane è stufo delle continue critiche dei familiari e vuole imporre un diktat ad Arianna, per lavorare nel locale.