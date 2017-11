Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 27 novembre al 1° dicembre: Elena rischia

Novità nelle puntate della prossima settimana di “Un posto al sole”, da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre.

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE

Andrea sospetta che dietro il furto in casa Palladini ci sia Elena. Per la donna i minuti sono contati. Marina ha problemi sia con Matteo che con Roberto, è davvero un momento no perlei, sempre più incompresa. Tra Cinzia e Guido spunta Mariella: la stipula del contratto d'affitto non è così semplice.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE

Andrea intima ad Elena di restituire il quadro e Roberto è vicino più di quanto si crede alla verità sul furto.