Un Posto al Sole, anticipazioni trame dal 27 novembre al 1 dicembre 2017

Settimana ricca di risvolti interessanti per i fan di Un Posto al Sole.

Come sempre turbolente le vicende che vedono come protagonista Elena. Andrea le dice di restituire il quadro rubato, e proprio mentre i due stanno discutendo Ferri bussa a casa della donna. Anche la decisione di vendere il quadro porta delle conseguenze inaspettate.

Capitolo Guido. Lui e Cinzia sono vicini all'accordo per l'affitto della casa del primo, ma c'è di mezzo Mariella: non vuole che a Cinzia venga concesso alcuno sconto. La decisione di Guido avrà delle conseguenze. Intanto Niko accetta un incarico che però è in conflitto con gli interessi del padre e Serena si dimostra brava nelle pubbliche relazioni.