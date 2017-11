Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 novembre 2017

Settimana importante per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap in onda tutti i giorni su RaiTre.

Le anticipazioni.

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE

Il rapporto tra Patrizio e Rossella è messo in crisi da Asia, che compie un'azione che non piacerà a nessuno. Filippo si è deciso, vuole lasciare i cantieri. Marina come la prenderà? Mariella è sempre più stanca di Guido, quanto reggerà ancora?

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE

Patrizio ha tradito Rossella. La ragazza la prende malissimo e Asia continua a provocare. Elena si decide a parlare a Marina della nuova casa. Guido riceve una notizia sorprendente che potrebbe cambiare le cose.