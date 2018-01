Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 5 al 9 febbraio 2018

Proseguono le vicende dei personaggi di Un Posto al Sole, in una settimana particolarmente interessante. Angela inizia ad essere preoccupata per le sorti di Valentina, dato che è da molto tempo che non ha più notizie su di lei.

Nel frattempo Diego si riprende a poco a poco dall'intervento, Patrizio sembra sempre più intenzionato a mettere la testa a posto, e Niko torna a lavorare allo studio legale Navarra. Si tratta di una decisione sofferta, presa soprattutto per accontentare Renato, ma soprattutto per concretizzare la quale il ragazzo pone alcune fondamentali condizioni.