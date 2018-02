Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 5 al 9 marzo 2018

Importanti novità in arrivo per Franco e Angela. Sempre più vicini dopo tutto quanto è loro accaduto nelle ultime settimane, inizialmente vogliono prendersi del tempo, poi decidono di sposarsi quanto prima. Il primo si prepara a salutare Peppino per tornare a vivere con lei e la figlia.

Prosegue lo stretto legame tra Alberto Palladini e il nipote Sandro. Alberto cerca di motivare il ragazzo: vuole che ritrovi l'orgoglio per la sua famiglia. Intanto Marina ha scoperto che Roberto agiva alle sue spalle in merito alla commessa della sua rivale Veronica Viscardi.