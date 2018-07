Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 luglio al 3 agosto 2018 (giorno per giorno)

Le trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda dalle ore 20.40 dal 30 luglio al 3 agosto.

Lunedì 30 luglio

Franco e Angela si sposano. Diego non sa se restare a Napoli, interviene Raffaele e cerca di convincerlo.

Martedì 31 luglio

Patrizio e Diego si chiariscono, nessuna interferenza di quest'ultimo su Rossella. Arianna sembra molto a suo agio con i bambini...E' pronta al grande passo? Il lavoro di Otello come garagista si rivela un incubo da cui uscirne al più presto.

Mercoledì 1 agosto

Filippo cerca di capire come ottenere parte dell'erdeità di Del Colle. Diego e Rossella parlano animatamente, ma qualcosa non va per il verso giusto.