Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 ottobre al 3 novembre 2017

Marina riflette su Matteo. È rimasta molto colpita dall'aggressività che l'uomo che le è accanto ha mostrato nei riguardi di uno degli operai che lavoravano alla villa. Intanto si avvicina la finale di Chef Parade, e Patrizio ha una tentazione: prendere una scorciatoia per raggiungere più facilmente la vittoria finale.

Niko continua a tormentarsi per aver assunto la difesa di Grimaldi, mentre Vittorio non si dà pace: vuole scoprire chi è il testimone misterioso.

Tra Marina e Matteo sale la tensione per i suoi scatti d'ira, mentre Roberto si avvicina sempre di più a Elena e Alice: convince la prima a visionare un appartamento che vorrebbe darle in affitto. Arianna vuole scongiurare il pericolo che Teresa lasci il Vulcano, e si vede costretta a mettere da parte un po' di orgoglio per chiedere scusa.

Mentre la famiglia Giordano si appresta a scoprire se Patrizio ha vinto o meno Chef Parade, un evento ancora più importante caratterizza la loro giornata.

Ugo intanto appare propenso a ricorrere a qualsiasi mezzo per vincere il processo Grimaldi. Il problema è Niko, sempre più a disagio con questo tipo di strategia.

Viola sta affrontando l'emergenza del parto. Patrizio rifiuta un'uscita con Asia, e lei non prende per niente bene il no.

Intanto Filippo è ormai stanco di essere coinvolto nel difficile rapporto tra Marina e il padre. Renato la fa "grossa": ignora il codice stradale e fa salire Bianca in auto senza il seggiolino. Dovrà però fare i conti con la puntigliosa nipote.