Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 28 maggio al 1 giugno 2018

Ai Cantieri la situazione è molto tesa. Mentre Ferri si occupa degli operai, provando a calmarne gli animi, Marina cerca acquirenti per gli yacht a Montecarlo. È ignara però del fatto che Veronica Viscardi, aiutata da suo fratello, stia facendo di tutto per far fallire i suoi accordi.

Anita è nel pieno della sua difficile disintossicazione dall'eroina. Vittorio e Luca sono però preoccupati perché presi da un nuovo processo. Difficoltà tra Filippo e Serena, ai ferri corti dopo gli ultimi sviluppi.