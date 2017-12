Un Posto al Sole, anticipazioni trame dal 25 al 29 dicembre 2017

Per Franco e Angela si tratterà del difficile primo Natale da separati: dovranno mettersi d'accordo su come gestire Bianca.

Raffaele, da sempre legatissimo al presepe, è scontento quanto non mai di quello rimaneggiato da Otello. Di cattivo umore, finisce per convincersi che lui e Patrizio hanno davvero poco in comune.

Freddi intanto i rapporti tra quest'ultimo e Rossella.

Maretta ai cantieri. Marina punisce Filippo per aver lasciato il lavoro: decide di decurtargli la buonuscita.