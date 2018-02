Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 12 al 16 febbraio 2018

Napoli, la sua bellezza, le sue difficoltà, e personaggi le cui vicende questa settimana riserveranno particolari sorprese: parliamo di Un Posto al Sole, la soap più longeva e di successo made in Rai. Le puntate dal 12 al 16 febbraio inizieranno con un episodio particolarmente drammatico: Salvo Prisco viene trovato morto. Una tragedia che ha luogo proprio quando questi aveva deciso di collaborare per fare in modo che suo padre potesse essere arrestato.