"Tt fox 'nterr Merg cu 'e frat fidat": il tormentone 'made in Naples' che spopola sul web

"Stamm tutt fox 'nterr Merg cu 'e frat fidat". E' questo il nuovo tormentone 'made in Naples' diventato nelle ultime settimane un vero e proprio tormentone sul web.

La frase contenuta in un video in giro per i locali napoletani, realizzato da Andrea Rossi di Alici Come Prima, è già diventata un divertente cult.

Il significato della frase, in voga tra alcuni giovanissimi, sarebbe, più o meno: "Stiamo molto bene a Mergellina con gli amici più cari".