Tiziano Ferro: "Napoli per me sei la gioia, la pazzia, la poesia. Tra un anno ci riprendiamo il San Paolo!"

Si sarebbe dovuto tenere questa sera l'attesissimo concerto di Tiziano Ferro allo Stadio San Paolo, in programma prima del Coronavirus.

La pandemia ha portato, però, al rinvio dell'evento a giugno 2021. Il noto cantautore ha voluto mandare quest'oggi sui social un messaggio ai suoi fan napoletani, per dare appuntamento a tutti al prossimo anno: "Napoli per me sei la gioia, la pazzia, la poesia. Come ti cantava Pino. E vorrei essere là. Ma tra un anno ci riprendiamo il San Paolo!".

Ferro ha postato anche un video in cui rende omaggio a Pino Daniele cantando "Je so pazzo": "Fratelli partenopei non mi criticate la pronuncia, siate magnanimi, ce l’ho messa tutta!".

