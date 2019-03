Gigi D'Alessio in giuria a “The voice of Italy”

Il cantante napoletano Gigi D'Alessio sarà uno dei giudici della trasmissione di Rai2 "The Voice". L'annuncio del cambio di rotta per la nuova edizione del programma è stato dato sul Facebook con un post sulla pagina ufficiale di 'The Voice'. TVOI sarà condotto da Simona Ventura.

In giuria, insieme a D'Alessio anche Elettra Miura Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan. Per i fans di D'Alessio una buona notizia per seguire il proprio idolo in una veste diversa dalla solita

Il post su Facebook

"HABEMUS GIURIAM! Diamo ufficialmente il benvenuto ai quattro coach della nuova edizione di #TVOI condotta da Simona Ventura: Elettra Miura Lamborghini, Gigi D'Alessio, Guè Pequeno e Morgan!".