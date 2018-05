The Voice of Italy, la napoletana Maryam Tancredi in finale

La 20enne napoletana Maryam Tancredi è tra le finaliste di The Voice 2018.

“The Voice of Italy per me è riscatto e rivincita, verso chi mi diceva che il mio aspetto fisico non mi avrebbe consentito di fare quello che volevo nella mia vita", sono state le parole della cantante che ha stregato tutti con la sua voce potente

Sul palco delle Blind Auditions Tancredi si è presentata con il brano di Al Bano, "È la mia vita", riscuotendo un grande successo.

Tancredi e gli altri tre finalisti si giocheranno la finale il 10 maggio, in diretta su Raidue, proponendo i loro brani inediti accompagnati da un'orchestra.