"La sfida era cantare in italiano senza snaturare il nostro progetto. Credo che con Frida ci siamo riusciti". Parole firmate Stash, il leader dei The Kolors il day after del debutto a Sanremo 2018. In questa intervista, realizzata da Roberta Marchetti per Today.it, il gruppo partenopeo racconta le sensazioni prima di salire sul palco dell'Ariston.