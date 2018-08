Temptations Island Vip, svelate le coppie: anche Sossio Aruta e Nilufar Addati in gioco

A pochi giorni dalla fine di Temptation Island edizione 2018, il pubblico scalpita per l'edizione vip, che comincerà l'undici settembre e sarà condotta da Simona Ventura. I beninformati parlano di diverse coppie già selezionate per il programma: Stefano Bettarini con la compagna, Valeria Marini con il fidanzato, Andrea Zenga e Alex Belli con le rispettive fidanzate.



Secondo Novella2000 nel cast dovrebbe esserci posto anche per Sossio Aruta (un passato da calciatore professionista, e a 47 anni ancora in campo con il Tre Fiori), protagonista di Uomini e Donne. Aruta (che divenne noto nei primi anni 2000 con il reality Campioni) sarà sull'isola con la sua fidanzata Ursula Bennardo. A Temptation Island sbarcherà un'altra coppia nota al pubblico napoletano: Nilufar Addati, giovane puteolana, parteciperà con il suo nuovo amore Giordano Mazzocchi, conosciuto nel reality Uomini e Donne.