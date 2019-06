Arcangelo e Nunzia, la coppia napoletana di Temptation Island

Arcangelo Bianco, 28 anni di Ottaviano e Nunzia Sansone, 26 anni, faranno parte della nuova edizione di Temptation Island, che comincia questa sera, lunedì 24 giugno, su Canale 5. Lui sta completando studi in Economia e collabora con l'azienda di famiglia, lei studia Giurisprudenza e lavora in famiglia. I due sono fidanzati da 13 anni, da quando erano poco più che bambini. "Ci sono stati più bassi che alti nella nostra storia", spiega Nunzia alle telecamere durante la presentazione della nuova stagione. "Me ne ha fatte passare tante, il nostro non è ancora un rapporto stabile. Lui ha 28 anni anagraficamente ma non è maturo, dice bugie, va a ballare di nascosto. Mi dice che va in vacanza in un posto poi scopro che è in un altro posto".

"Per lei sono un mostro, lei mi controlla sui social, è molto gelosa", spiega Arcangelo. "E' arrivato il momento di capire se questa relazione migliora oppure no. Lei potrebbe finalmente capire che mi piace divertirmi ma senza malizia", conclude il 28enne. "Ho deciso di partecipare a questo reality perchè voglio capire se lui è la persona che voglio al mio fianco, se posso fidarmi di lui e cominciare a desiderare una famiglia con lui", spiega Nunzia.