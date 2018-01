'Fenomeni paranormali' a Napoli: un televisore si accende da solo

Un televisore può accendersi senza alcuna azione umana, così, improvvisamente? Succede in una casa napoletana: una famiglia ha richiesto l'intervento di Capitan Ventosa e dei suoi tecnici specializzati per quello che sembrava un 'fenomeno paranormale'. Le due signore spiegano che il televisore in camera da letto s'accende "quando vuole", quasi avesse potere decisionale. Di notte, di pomeriggio, capita in qualunque momento. E in effetti il servizio di Striscia la Notizia lo dimostra: la troupe resta per qualche minuto nella camera da letto e il televisore si accende, con il telecomando ben lontano. "La causa potrebbe essere l'umidità che agisce sugli infrarossi", spiega un tecnico.



E in effetti era questa la ragione. Lasciato in azione il deumidificatore, il televisore non s'attiva più se non con l'impulso del telecomando.