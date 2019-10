Striscia la Notizia, viaggio di Luca Abete all'interno di una ex scuola occupata a Scampia

Questa sera lunedì 14 ottobre Luca Abete tornerà a parlare, all'interno di Striscia la Notizia su Canale 5, di una ex scuola occupata da diverse famiglie, a Scampia. Dal 2017 a oggi, fa sapere l'inviato, nulla è cambiato per decine di bambini e per le loro famiglie che vivono nel degrado. Già a marzo del 2019 Abete si era occupato dell'ex Motel Agip, un'altra soluzione abitativa borderline che si trova nel quartiere di Scampia.