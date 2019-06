A Ischia le riprese del sequel de 'L'Amica Geniale'

Si girano a Ischia alcune scene de 'Storia del nuovo cognome', il sequel della serie tv 'L'amica geniale' campione di critica e incassi nella scorsa stagione televisiva. La serie tv tratta dai bestseller di Elena Ferrante prevederà alcune scene ischitane. In questi giorni gli attori sono a Lacco Ameno, come testimoniano le fotografie che documentano un momento di pausa durante il set, in cui gli attori principali sono seduti intorno a un tavolo per discutere del copione.