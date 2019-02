Stefano De Martino: "Vi svelo i segreti del mio Made in Sud"

Ha tutti i motivi per essere emozionato. Debutta alla conduzione di un programma e torna a lavorare nella sua Napoli. Il 4 marzo per Stefano De Martino sarà una giornata particolare, la prima dagli Studi Rai della nuova edizione di Made in Sud. Il ballerino e showman, fenomeno sui social network sarà al fianco della veterana Fatima Trotta.

Intercettato durante la conferenza stampa di presentazione del format, De Martino ha svelato i dettagli della sua partecipazione: "Sarà un po' vittima e un po' carnefice dei comici. Il mondo della danza, da cui vengo, è pieno di luoghi comuni che noi amplificheremo, così da disinnescarli. Credo che possiate scoprire il mio lato ironico, che in altre circostanze avete soltanto potuto intravedere".

Tornare a Napoli per Stefano ha un sapore particolare: "Quando è arrivata la chiamata ho provato la sensazione che devono provare tutti gli emigrati quando hanno la notizia che finalmente tornano a casa, sono molto felice. Mio figlio è mezzo argentino e mezzo napoletano e cerco di nutrire la metà napoletana in più possibile, sono sicuro che guarderà il programma".

Il gossip non lo infastidisce: "Quando è un condimento della tua vita professionale ci può anche stare. Oggi io sono proiettato molto sul lavoro vero e il gossip lo vivo con estrema leggerezza".