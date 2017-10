Isola dei Famosi, Stefano De Martino sarà l'inviato in Honduras

Come rivela in esclusiva Oggi, Stefano De Martino sarà l’inviato della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in onda su canale 5 nei prossimi mesi. La data prescelta per la partenza del reality dovrebbe essere febbraio 2018.

Stefano De Martino sarà l’inviato in Honduras, a prendere il posto ricoperto in precedenza da Stefano Bettarini. Battuta dunque la concorrenza del grande rivale dell'ex di Belen, Daniele Bossari.