Stefano De Martino condurrà il Festival di Castrocaro: stavolta non ci sarà Belen con lui

Sarà Stefano De Martino a condurre, per la seconda volta di fila, la serata finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro. L'appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2.

Il conduttore e ballerino napoletano, che l'anno scorso aveva guidato la kermesse insieme a Belen Rodriguez, quest'anno sarà l'unico conduttore della gara canora, che si terrà al Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Tra i concorrenti che hanno superato le selezioni ci sono anche Le Radici, il duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della finalissima del 27 agosto, il percorso degli 8 finalisti in gara sarà determinato da una giuria composta da 4 artisti della musica italiana. La 63esima edizione del Festival di Castrocaro è presentata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.