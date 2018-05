Stefano De Martino 'promosso': da inviato a professore di Amici

In un reality sommerso dalle critiche, L'Isola dei Famosi, l'unico a distinguersi per capacità sembra sia stato l'inviato in Honduras Stefano De Martino. Il ballerino napoletano avrebbe stupito tutti, tanto da meritarsi una 'promozione' televisiva: sulle sue tracce c'è Maria De Filippi, colei che ha lanciato De Martino, quando era un allievo di Amici. La De Filippi vorrebbe il ritorno del ballerino nella scuola-talent più famosa d'Italia, questa volta nei panni di insegnante di ballo per i nuovi studenti dell'edizione 18/19. De Martino, secondo l'indiscrezione raccolta da Nuovo Tv, dovrebbe prendere il posto dello storico insegnante di Amici Garrison Rochelle.



De Martino dovrebbe essere il nuovo insegnante di danza moderna della trasmissione di Canale 5.