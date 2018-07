Non riesce a stare lontano dal figlio: Stefano De Martino rinuncia all'Isola e ad Amici

Secondo la rivista Chi, Stefano De Martino starebbe seriamente pensando a un parziale allontanamento dal jet-set. Il ballerino e conduttore napoletano avrebbe sofferto molto la lontananza dal figlio Santiago mentre era in Honduras per l'Isola dei Famosi, e avrebbe dunque deciso di rifiutare la proposta arrivata da Mediaset per la prossima edizione del reality. Una decisione molto personale, dunque: Stefano De Martino, al momento, non dovrebbe tornare neanche nel reality 'Amici di Maria De Filippi'.

Probabilmente il ballerino sarà ospite d'eccezione in alcune puntate, ma pare remota, al momento, l'ipotesi che lo vedrebbe professore di danza della famosa scuola di Canale 5.