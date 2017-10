Ascolti Tv, ottimo risultato per la fiction "Sotto copertura"

Nuovo successo per "Sotto copertura", la seconda stagione della serie tv Rai in cui viene raccontata l'attività investigativa che porta all'arresto del boss di camorra Michele Zagaria, interpretato dal noto attore napoletano Alessandro Preziosi, per mano del commissario Michele Romano capo della Squadra mobile di Napoli, ispirato alla figura di Vittorio Pisani.

La terza puntata della fiction, andata in onda lunedì 30 ottobre in prima serata su Rai1, è stata vista, infatti, da 4 milioni 610 mila spettatori, con uno share del 18.98%.