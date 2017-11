Sirene, questa sera la seconda puntata della serie

Seconda puntata questa sera alle 21,25 su Rai1 per Sirene, la serie tv diretta da Davide Marengo, girata ed ambientata a Napoli.

Queste le anticipazioni sulla puntata rivelate dalla Rai: Per riconquistare Ares, Yara prova con tutte le forze a seguire le “lezioni” di Salvatore sul comportamento di una ragazza con l’uomo di cui è innamorata, ma la sua natura di sirena ha sempre la meglio: lei considera Ares/Gegè un essere inferiore, e non riuscirà mai a farlo sentire importante come fa Francesca, la sua fidanzata terrestre. Anche Daria e Irene, per non dare troppo nell’occhio e passare per vere umane, cominciano a frequentare la scuola. Yara riesce ad ottenere un appuntamento con Ares, ma i consigli di Salvatore non sono abbastanza efficaci. Intanto Salvatore fa la conoscenza di Francesca, la fidanzata del tritone, mentre Irene stringe sempre più amicizia con Michele, un ragazzo solitario. Daria, invece, è sempre più legata alla sua amichetta del cuore Elena e le ha rivelato la sua vera natura.