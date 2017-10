Luca Argentero: "Napoli è una città magica"

"Napoli è una città magica, tanto quanto lo è la serie. Sono contento che questa serie racconti una Napoli che non viene mai raccontata. La serialità la racconta sempre sotto un'altra veste. Le cose brutte convivono con una bellezza incredibile". Così il noto attore Luca Argentero, tra i protagonisti di "Sirene", la serie Rai ambientata a Napoli, ha parlato a Radio 105 del capoluogo campano.

"Sono molto orgoglioso di presentarvi questa fiaba, perché lo è a tutti gli effetti. Parte da un assunto molto particolare: le sirene possono sbarcare o a Manhattan o nel Golfo di Napoli. Questa volta decidono di sbarcare sugli scogli davanti a Castel dell'Ovo", spiega Argentero.

"Io non sono 'sireno', lo preciso - ha raccontato l'attore torinese a 105 Friends - . Sono Sasà Gargiulo e aiuto le sirene. Sono sirene che hanno tutti i poteri di quelle omeriche: sanno irretire gli uomini parlandogli e sanno fermare il tempo. E ogni 12 ore devono tornare in acqua altrimenti gli rispunta la coda. Iara, la sirena protagonista, deve ritrovare Tritone che è fuggito dal mare. Sott'acqua le sirene la fanno da padrone, è un matriarcato. Trattano malissimo gli uomini. Tritone è veramente scocciato e decide di abbandonare il mondo acquatico per rifugiarsi sulla terra".