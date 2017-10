"Sirene", successo e polemiche per la nuova fiction made in Naples

Un successo. "Sirene", la serie fantasy girata a Napoli e ideata e scritta da Ivan Cotroneo per la regia di Davide Marengo, ha debuttato ieri sera su Rai1 ottenendo ben 4 milioni e 870mila telespettatori, pari al 20.6% di share. Un ottimo riscontro peraltro confermato anche sui social, risultando il secondo programma più commentato nella classifica Nielsen.

Con nel cast Luca Argentero, Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Valentina Bellé, Denise Tantucci, Rosy Franzese, Michele Morrone, Massimiliano Gallo, la serie è una coproduzione Cross Productions - Beta Film, produttore associato 21, in collaborazione con Rai Fiction.

Non c'è, peraltro, debutto di successo che non porti con sé polemiche. Questa volta al centro del dibattito una battuta all'interno della puntata, con un tassista che è stato apostrofato in modo offensivo “ricchione”. Un momento per alcuni divertente, per altri omofobo e da stigmatizzare.